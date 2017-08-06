Росія намагалася зламати сотні організацій у США, - Комі

Комі дізнався про пов'язані з Росією спроби злому наприкінці літа 2015 року

Колишній директор ФБР Джеймс Комі під час свідчень у Сенаті США про можливе втручання Росії у вибори американського президента заявив, що російські хакери намагалися зламати сотні американських організацій.

За його словами, про пов'язані з Росією спроби злому він дізнався наприкінці літа 2015 року, інформує "LB.ua".

За оцінкою Комі, російські хакери намагалися отримати доступ до сотень організацій. "Можливо, понад тисячу, але принаймні сотні", - сказав Комі.

"Це була масована кампанія, метою якої були урядові, неурядові і близькі до уряду організації, НКО", - розповів колишній директор ФБР.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.