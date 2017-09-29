Росія направила до Луганська 15 вантажівок із "гумдопомогою", - ОБСЄ
Про це повідомляється в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
"28 вересня СММ спостерігав за конвоєм вантажівок з "гуманітарною допомогою з Російської Федерації", як було написано. СММ спостерігав за конвоєм із 15 критих вантажних автомобілів, п'яти допоміжних транспортних засобів (з місцями реєстрації у Російській Федерації), а також двома машинами, що супроводжували конвой до міста Луганськ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, переміщення "гумконвоїв" РФ здійснюється з грубим порушенням норм міжнародного та українського законодавства, а також узгоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, тому українська міжвідомча робоча група здійснює тільки візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Військовики ЗСУ відзначають, що після кожного прибуття "гумконвоїв" РФ у зоні АТО посилюється вогнева активність бойовиків.
Попередня автомобільна колона з так званою "гуманітарною допомогою" вирушила з Росії на тимчасово окупований Донбас ще 24 серпня.
Раніше Міністерство закордонних справ України протестувало проти незаконного в'їзду в Україну 67-го "гуманітарного конвою" Росії.
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