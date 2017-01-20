Росія нарощує війська біля українського кордону, - Генштаб

Росія повідомляла, що не планує у 2017 році збільшення чисельності особового складу

Генштаб ЗСУ зафіксував порушення з боку Росії положення Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

На території Ростовської області Російської Федерації Україна спільно з Канадою та Королівством Данія провели інспекцію, в результаті якої виявили недотримання Російською Федерацією положень ВД-2011 щодо надання інформації про військові сили всім державам-учасницям ОБСЄ.

"Поблизу кордонів з Україною формується 150 мотострілкова дивізія, яка налічує більше 10 тисяч військовослужбовців. Зазначена інформація надана інспекційній групі представниками міноборони Росії. Оприлюднена дата початку формування дивізії 10 січня 2017 року. Це суперечить інформації, яку ж сама Російська Федерація надала державам-учасницям офіційною мережею ОБСЄ у листопаді 2016 року", - йдеться в повідомленні прес-служби Генштабу у Facebook.

У відомтсві нагадали, що Росія повідомляла, що не планує у 2017 році збільшення чисельності особового складу регулярних формувань та бойових частин у відповідності до пункту 10.3 ВД-2011.

"Крім цього порушено пункт 10.3.3 ВД-2011, в якому зазначається, що у випадку, коли така інформація не може бути представлена у щорічному обміні воєнною інформацією, ця інформація буде надаватися офіційною мережею ОБСЄ за 42 доби до такого збільшення чисельності особового складу або з початком такого збільшення", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, Росія погодилась на озброєння спостерігачів ОБСЄ, які працюють на лінії зіткнення на Донбасі, стрілецькою зброєю.

Згодом в ОБСЄ заявили, що після відносного затишшя на Новий рік і Різдво, ситуація в зоні бойових дій на Донбасі знову загострилася.