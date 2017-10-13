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Росія натякає на обмін українських прикордонників на затриманих військових РФ, - ДПСУ

В останньому листі росіян йдеться про дзеркальні заходи з боку України
У Держприкордонслужбі не виключають, що Росія може спробувати обміняти затриманих військових ДПСУ на двох російських прикордонників, які були затримані в Херсонській області 30 червня.
Росія натякає на обмін українських прикордонників на затриманих військових РФ, - ДПСУ Фото: ua.korrespondent.net

"Один з листів, який ми нещодавно отримали від росіян, свідчить про те, що вони ніби готові до діалогу, натякнули на дзеркальні заходи з нашого боку. Може, дійсно, будуть намагатися ініціювати обмін наших військовослужбовців на двох російських прикордонників, яких ми затримали на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом кілька місяців тому", –  повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян в ефірі "112 Україна".

Наразі, за його словами, українська Держприкордонслужба намагається активізувати діалог з російською стороною, щоб отримати вичерпну інформацію про затримання прикордонників, яких звинувачують у незаконному перетині кордону РФ.

Нагадаємо, 3 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще вчора о 20:00.

Згодом Росія підтвердила затримання двох службовців Держприкордонслужби України у Сумській області.

Їм висунули звинувачення у незаконному перетину російського кордону.

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13 10 2017 13:39
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