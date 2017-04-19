Росія найближчим часом планує провокації на території трьох областей України, - СБУ

Росія найближчими тижнями планує провокації на території трьох областей України.

"На жаль, наша служба отримує й іншу інформацію про те, що це може бути не остання акція, яку російська сторона намагається організувати на території нашої держави з однією і тією самою метою – створення негативного іміджу України та розпалювання міжетнічної міжрасової ворожнечі. Ніби в Україні є конфлікт між різними громадами, що не відповідає дійсності. За нашими даними, такі акції протесту наразі плануються і на території Харківської, Херсонської, Миколаївської областей. Наша служба буде робити все для того, щоб такі провокації вчасно попередити", - заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, інформує "112 Україна".

За його словами, плануються провокації протягом наступних кількох тижнів.

"Є інформація про те, що окремі з них заплановано на першу половину травня", - сказав він.

Нагадаэмо, в Одесі перед Великоднем вдалося запобігти проведенню проплаченої якції, яку організувала РФ. За даними відомства, організатори хотіли створити картинку для російських ЗМІ, що українські праворадикальні організації чи патріотично налаштовані громадяни нападають на представників болгарської національної меншини.