Росія назвала умови для скасування визнання паспортів "ДНР"/"ЛНР"

Росія може скасувати рішення про визнання "документів" так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Рішення про визнання документів, виданих громадянам України в окремих районах Донецької і Луганської областей, може бути змінено після повного виконання Києвом Мінських домовленостей", - заявив постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє "112.ua".

При цьому, Лукашевич під повним виконанням мінських угод назвав: скасування АТО на Донбасі і відведення озброєнь, проведення конституційної реформи із закріпленням особливого статусу Донбасу, визнання місцевих виборів та виконання п. 8 "Комплексу заходів" щодо повного відновлення соціально-економічних зв'язків.