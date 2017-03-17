Росія назвала умови для скасування визнання паспортів "ДНР"/"ЛНР"
"Рішення про визнання документів, виданих громадянам України в окремих районах Донецької і Луганської областей, може бути змінено після повного виконання Києвом Мінських домовленостей", - заявив постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє "112.ua".
При цьому, Лукашевич під повним виконанням мінських угод назвав: скасування АТО на Донбасі і відведення озброєнь, проведення конституційної реформи із закріпленням особливого статусу Донбасу, визнання місцевих виборів та виконання п. 8 "Комплексу заходів" щодо повного відновлення соціально-економічних зв'язків.
Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".
Проте в Росії вважають, що визнання "паспортів ЛНР і ДНР" в Росії продиктовано гуманітарними міркуваннями і не йде врозріз з мінськими угодами.
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