Росія назвала відставку радника Трампа Флінна "русофобією"

У Радфед РФ вирішили, що Трамп "не набув самостійності і його послідовно заганяють у кут"

У Росії вважають "параноєю" рішення відправити у відставку радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна через його контакти з російською стороною без відома адміністрації США.

"Або Трамп не набув самостійності і його послідовно (і небезуспішно) заганяють в кут, або русофобія вразила тепер уже і нову адміністрацію від верху до низу", - написав голова комітету з міжнародних справ у Раді Федерації РФ Костянтин Косачов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Косачова, Флінн, на відміну від багатьох інших американців високого рівня, все ж був відкритий до діалогу, бував у Москві і, як з'ясувалося, спілкувався з послом РФ у Вашингтоні.

"Вигнати у відставку радника з нацбезпеки за контакти з російським послом (звичайна дипломатична практика) - це навіть не параноя, а щось незмірно гірше", - додав він.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку в понеділок увечері.

Флінн подав у відставку після того, як з'явилося повідомлення про те, що Мін'юст США попередив президента Дональда Трампа про те, що він ввів в оману посадових осіб адміністрації про свої контакти з послом РФ в США, а також про його потенційну вразливість для шантажу з боку Росії.

Флінн не зміг спростувати повідомлення The Washington Post про те, що під час розмови з російським послом Сергієм Кисляком обговорювалося питання скасування санкцій. Крім того, ведення переговорів з іноземними урядами від імені США приватною особою (яким тоді був Флінн) є протизаконним.

The Washington Post повідомляло минулого місяця, що Флінн провів п'ять телефонних розмов з послом Росії Сергієм Кисляком 29 грудня, коли президент Барак Обама вжив відповідні заходи у зв'язку з втручанням Росії у президентські вибори в США.