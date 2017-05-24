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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія названа головною загрозою в оборонній доктрині Польщі

Доктрина вважає загрозою агресивну політику Росії
Міністр оборони Польщі Антоні Мацерєвич представив оборонну доктрину Польщі в Академії військового мистецтва у Варшаві. Вона була сформульована на основі стратегічного огляду оборони, який завершився минулого місяця.
Росія названа головною загрозою в оборонній доктрині Польщі Фото: 123RF

В оборонній доктрині Польщі, яка передбачає посилення оборонних можливостей, нарощення сил стримування, а також проведення змін у системі командування, йдеться про те, що головним джерелом нестабільності в регіоні стала Росія. У той же час в доктрині зазначено, що членство в НАТО і Європейському Союзі залишається ключовим для безпеки Польщі, повідомляє Rzeczpospolita.

З польською оборонною доктриною вже можна ознайомитися на сайті Міноборони країни. Документ також передбачає модернізацію протиповітряної оборони Польщі і посилення артилерійськиз сил. 

Пріоритетом для польської армії лишиться підвищення готовності до захисту власної території. Але доктрина також допускає участь в іноземних операціях спільно з союзниками. Також в документі йдетья про план побудови осередків, які б перешкоджали ворогу просуватися польською територією.

Доктрина зауважує, що безпека Польщі перед усім залежить від її Збройних сил. Водночас вона вказує на те, що безпека країни також гостро залежить від енергетичної незалежності. Головним джерелом загроз для Польщі доктрина вважає агресивну політику Росії, її порушення міжнародних законів, застосування грубої сили проти інших країн, а також спроби дестабілізува НАТО і ЄС.

Нагадаємо, що в польському місті Білостоці склали присягу перші бійці військ територіальної оборони.

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