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Росія називає нові санкції США оголошенням економічної війни

За словами Медведєва, на цю війну треба буде реагувати економічними, політичними або іншими методами
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що можливе подальше посилення американських санкцій проти Росії можна буде розцінити як оголошення економічної війни.
Росія називає нові санкції США оголошенням економічної війни Фото: з відкритих джерел

"Можу сказати одне: якщо піде щось типу заборони діяльності банків або використання тієї чи іншої валюти, то це можна буде назвати абсолютно прямо, це оголошення економічної війни... І наші американські друзі це повинні розуміти", - заявив він, повідомляє "Інтерфакс".

Посольство Росії в США назвало "драконівськими" нові санкції США, введені через отруєння розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Також, у МЗС РФ заявили, що Москва не буде виконувати висунуті США умови для зняття нових санкцій, що вводяться за отруєння екс-агента Сергія Скрипаля.
 

 

 
 
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10 08 2018 09:17
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