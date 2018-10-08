Росія називає нові санкції США оголошенням економічної війни

За словами Медведєва, на цю війну треба буде реагувати економічними, політичними або іншими методами

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що можливе подальше посилення американських санкцій проти Росії можна буде розцінити як оголошення економічної війни.

"Можу сказати одне: якщо піде щось типу заборони діяльності банків або використання тієї чи іншої валюти, то це можна буде назвати абсолютно прямо, це оголошення економічної війни... І наші американські друзі це повинні розуміти", - заявив він, повідомляє "Інтерфакс".

Посольство Росії в США назвало "драконівськими" нові санкції США, введені через отруєння розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.