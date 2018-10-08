БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що можливе подальше посилення американських санкцій проти Росії можна буде розцінити як оголошення економічної війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія називає нові санкції США оголошенням економічної війни
За словами Медведєва, на цю війну треба буде реагувати економічними, політичними або іншими методами
Фото: з відкритих джерел
"Можу сказати одне: якщо піде щось типу заборони діяльності банків або використання тієї чи іншої валюти, то це можна буде назвати абсолютно прямо, це оголошення економічної війни... І наші американські друзі це повинні розуміти", - заявив він, повідомляє "Інтерфакс".
Посольство Росії в США назвало "драконівськими" нові санкції США, введені через отруєння розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
Також, у МЗС РФ заявили, що Москва не буде виконувати висунуті США умови для зняття нових санкцій, що вводяться за отруєння екс-агента Сергія Скрипаля.
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