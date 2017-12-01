Росія не братиме участь у пленарних засіданнях ПАРЄ у 2017 році
"Звичайно, ми не будемо брати участь у пленарних засіданнях (ПАРЄ), в роботі профільних комітетів, але ми можемо брати участь у різних конференціях, семінарах або слуханнях, які проводяться політичними групами у складі ПАРЄ. Впевнений, що таких заходів у 2017 році має достатньо", - сказав Слуцький, інформує ТАСС.
Він зазначив, що Росія повернеться в ПАРЄ тільки після змін в регламенті організації.
"Ми вважаємо, що головне питання - зміна регламенту ПАРЄ. З огляду на, що сьогодні регламент ПАРЄ дозволяє приймати рішення щодо позбавлення голосу будь-якої національної делегації, це неприпустимо ", - підкреслив спікер Держдуми.
Нагадаємо, понад 60 делегатів ПАРЄ висловились проти повного відновлення делегації Росії у правах до виконання Росією головних пунктів резолюцій Асамблеї.
У свою чергу віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що Аграмунт зазнав впливу через часті поїздки в Москву.
За словами Геращенко, спілкування з російським "фашиствующим режимом" не йде Аграмунту на користь і шкодить його репутації.
Ще один делегат з України в ПАРЄ народний депутат України Володимир Ар'єв заявив, що у Аграмунта немає однодумців з проросійськими настроями.
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