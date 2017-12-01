Росія не братиме участь у пленарних засіданнях ПАРЄ у 2017 році

Росія повернеться в ПАРЄ тільки після змін в регламенті організації

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія не буде брати участь у пленарних засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи і в роботі її комітетів у 2017 році.

"Звичайно, ми не будемо брати участь у пленарних засіданнях (ПАРЄ), в роботі профільних комітетів, але ми можемо брати участь у різних конференціях, семінарах або слуханнях, які проводяться політичними групами у складі ПАРЄ. Впевнений, що таких заходів у 2017 році має достатньо", - сказав Слуцький, інформує ТАСС.

Він зазначив, що Росія повернеться в ПАРЄ тільки після змін в регламенті організації.

"Ми вважаємо, що головне питання - зміна регламенту ПАРЄ. З огляду на, що сьогодні регламент ПАРЄ дозволяє приймати рішення щодо позбавлення голосу будь-якої національної делегації, це неприпустимо ", - підкреслив спікер Держдуми.

Нагадаємо, понад 60 делегатів ПАРЄ висловились проти повного відновлення делегації Росії у правах до виконання Росією головних пунктів резолюцій Асамблеї.

Відзначимо, група Європейської народної партії (ЄНП), а також консерватори в Парламентській асамблеї Ради Європи не будуть підтримувати зняття політичних санкцій з Росії.