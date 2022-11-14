росія не переможе Україну. Ми й надалі допомагатимемо українцям – Байден

росії не вдалося окупувати і перемогти Україну, як вона планувала спочатку. Про це нагадав президент США Джо Байден, виступаючи на пресконференції під час саміту G20 на Балі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Президент зустрівся з журналістами за підсумками своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, що відбулася на полях саміту.

У ході пресконференції главі Білого дому було поставлено питання про те, чи підтримують США прагнення України звільнити всі українські території, включаючи Крим, чи США вважають, що після звільнення Херсона, коли позиції України посилилися, може настати підходящий момент для початку переговорів Києва з москвою.

Відповідаючи на це запитання, Байден констатував, що звільнення Херсона є "важливою подією для України".

"Я можу лише вітати відвагу, рішучість та бойовий вишкіл українського народу та українських військових. Вони справді дивовижні", – наголосив він.

Глава Білого дому нагадав: "Наша позиція цілком зрозуміла – ми й надалі надаватимемо українському народу можливості для самооборони, і ми не маємо жодного бажання обговорювати щось, що стосується України, без участі України".

Президент також підкреслив, що "це рішення (про можливі переговори) має ухвалити Україна".

"Я думаю, ми побачимо, що на місцях [бойові дії] уповільняться, оскільки у зимові місяці важче пересуватися. І ще доведеться дізнатися, яким буде остаточний підсумок", – сказав він.

Раніше повідомлялось, що Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про відшкодування збитків за наслідки агресії рф.