Росія не погоджується компенсувати "Ощадбанку" 1,3 мільярда доларів Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу

Москва не визнала позитивне рішення гаазького арбітражу за позовом українського "Ощадбанку" про компенсацію збитків у 1,3 мільярда доларів у зв'язку з втраченими в Криму інвестиціями.

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"Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, винесене 26 листопада 2018 року, в зв'язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову ПАТ "Державний ощадний банк України" до РФ", - повідомили в прес-службі Міністерства юстиції РФ, інформує "Інтерфакс-Україна". "Мін'юст Росії вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення представлення та захисту інтересів РФ у зв'язку з винесенням зазначеного арбітражного рішення", - додали в Мін'юсті. Нагадаємо, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада ухвалив рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків "Ощадбанку", завданих внаслідок анексії Криму Російською Федерацією.

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