Росія не повернеться в клуб G8, поки не припинить агресію на Донбасі і не поверне Крим, - Тіллерсон
"Щоб знову туди увійти, їм (Росії до G8 – ред.) потрібно вирішити ситуацію в Україні. Ми ясно говорили про те, що це означає - це означає просування мінськими угодами і відновлення суверенітету України", - цитує виступ держсекретаря Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, наразі до клубу семи високорозвинених країн світу входять США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада. РФ виключили з G8 в 2014 році через анексію Криму.
Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) під час саміту в Італії висловили підтримку роботі нормандського формату по вирішенню конфлікту на Донбасі.
Раніше президент Дональд Трамп заявив, що Росія повинна відповідати за свої дії в Криму і на Донбасі.
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