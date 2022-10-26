росія не повинна використовувати фальшиві приводи для ескалації війни – Генсек НАТО Ольга

Матарикіна

рф часто звинувачує інших у тому, що має намір зробити сама.

Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації" війни в Україні. Про це, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa. "росія зараз неправдиво стверджує, що Україна готується використати радіологічну "брудну бомбу" на власній території. Союзники по НАТО відкидають це явно неправдиве твердження ", - сказав очільник Північноатлантичного альянсу з борту авіаносця ВМС США "Джордж Буш", на якому він перебуває в якості гостя. "росія часто звинувачує інших у тому, що має намір зробити сама. Ми вже бачили це раніше. Від Сирії до України. Світ уважно спостерігає за цим", - додав він. Американський авіаносець у даний час очолює навчання НАТО Neptune Strike 2022, повідомляє західний альянс. У них беруть участь понад 80 літаків, 14 кораблів і близько 6000 військовослужбовців з країн НАТО і країн-партнерів. За словами Столтенберга, навчання Neptune Strike "перевіряють нашу готовність до стримування та оборони в усьому євроатлантичному регіоні". Останніми днями міністр оборони росії сєргєй шойгу і глава Генштабу валєрій герасімов активізували телефонні розмови із західними колегами про нібито заплановану провокацію України. Глава МЗС росії сєргєй лавров заявив, що у рф ще заплановані контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати "брудну бомбу". Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у понеділок заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про "брудну бомбу". Читайте також: Євросоюз засудив росію за привласнення ЗАЕС.

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