Росія не претендує на території "ДНР/ЛНР", - Лавров
"У нас немає територіальних домагань щодо сусідів. Зацікавлені, щоб нас оточували благополучні, процвітаючі країни, з якими ми вибудовували партнерські відносини в руслі добросусідства", - сказав Лавров російському виданню "Аргументи і факти" у відповідь на питання про можливе "приєднання" окупованіої бойовиками території Донбасу.
Лавров також заявив, що Росія продовжить "працювати над тим, щоб Київ припинив блокаду" ОРДЛО.
Раніше Лавров зазначав, що указ президента Росії Володимира Путіна про визнання документів жителів ОРДЛО підписаний виключно з гуманітарною метою.
Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".
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