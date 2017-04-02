Росія готова зняти з керівних посад Захарченка і Плотницького, - ЗМІ

Російська сторона змінила свою переговорну риторику в рамках "Нормандського формату", проявивши готовність обговорювати заміну керівництва "ЛНР-ДНР", а також висунувши вимоги щодо пенсійного забезпечення Києвом жителів тимчасово окупованих територій, припинення торговельної блокади і офіційного скасування АТО.

Сьогодні російські дипломати демонструють формальну схильність до поступок, - пише Сергій Рахманін у своїй статті для DT.UA.

"У контактах із західними дипломатами вони озвучують, наприклад, готовність обговорювати заміну Захарченка й Плотницького іншими, компромісними і навіть погодженими з партнерами з "нормандського формату" фігурами. Але готовність ця, на думку інформантів, пов'язана не з чуйністю до побажань Берліна і, тим більше, Києва. Є й прагматичніші мотиви: "вожді" трохи зарвалися, добряче прокралися. Це, до речі, одна з причин урізання фінансування "республік". Однак гіпотетичне зміщення одіозних "глав" ОРДО й ОРЛО Москва подає як демонстрацію своєї компромісності", - зазначає він.

Крім цього, Росія, як повідомляє автор, погодилася обговорювати можливість озброєння місії ОБСЄ та її право виконувати свої функції не тільки під час, але і після гіпотетичних виборів в ОРДЛО, хоча запропоновані Москвою чисельність і мандат місії Київ категорично не влаштовують.

Журналіст вказує, що Кремль також сприйняв вимоги щодо виводу з Донбасу своїх регулярних підрозділів ЗС, продемонструвавши свою "поступливість".

"Офіційно не визнаючи присутності кадрових військових у Донбасі, Росія продемонструвала "гнучку" відповідь на вимоги забрати звідти свої регулярні підрозділи. За даними наших джерел, значна частина російських військових останнім часом була виведена з ОРДЛО — як чергова демонстрація поступливості Кремля. Але чимале (і постійно поповнюване) угруповання, як і раніше, зосереджене поблизу кордонів України і в перший-ліпший момент може бути перекинуте в Донбас", - йдеться в статті.

При цьому, переговорні позиції росіян, за словами Рахманіна, також змінилися.

"Чи не головними вимогами стали обов'язкове пенсійне забезпечення Києвом жителів ОРДЛО, повне беззастережне скасування будь-яких форм торгової блокади та офіційне скасування АТО", - зазначає автор, вказавши, що авдіївске загострення дало РФ привід вдатися до миротворчої риторики, із закликами про "пацифікацію" України.

Автор підкреслює, що РФ, як і раніше не бажає поступатися в ключовому питанні, що стосується надання Києва контролю над кордоном.

"Росія, як і раніше, не бажає поступатися в ключовому питанні, — пропозиції не те що контролю кордону Києвом, а бодай постійного моніторингу його місією ОБСЄ Москва блокує. А без цього всі розмови про вибори, "особливий статус", деокупацію, реінтеграцію et cetera позбавлені будь-якого сенсу. Безглузді вони і без повного припинення вогню та повного відведення озброєння — відправної точки мінських угод", - підсумовує він.

Як відомо, раніше в рамках "нормандських" переговорів російська сторона наполягала на необхідності затвердження Україною "закону про особливий статус Донбасу" та повної амністії для бойовиків.

Нагадаємо, головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що російські куратори погрозами змушують ватажків терористичної організації "ДНР" до активізації бойових дій.

"Представник РФ в ультимативній формі попередив керівництво т.зв. “ДНР”, що у разі втрати контролю над Ясинуватським плацдармом вони будуть зміщені зі своїх посад", - повідомляла розвідка.