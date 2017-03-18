Росія не виконала жодного пункту Мінських угод, – МЗС

Україна, зі свого боку, і надалі залишатиметься відданою Мінським домовленостям

Через абсолютну відсутність із боку Москви політичної волі Росія досі не виконала жодного пункту Мінських угод.

Про це заявила речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Змушені вкотре констатувати, що Росія досі не виконала жодного пункту Мінських домовленостей. Очевидно, що абсолютно відсутня політична воля Москви їх виконувати", – сказала вона.

За словами Беци, ситуація на Донбасі залишається вкрай напруженою. Збільшується кількість збройних провокацій проти підрозділів Збройних Сил України з боку бойовиків незаконних збройних формувань за підтримки Російської Федерації.

"Щоденно з боку підтримуваних Росією бойовиків фіксуються десятки обстрілів. При цьому активно використовується артилерія, міномети, броньовані автомобілі, реактивні системи залпового вогню "Град". За минулу добу російсько-терористичні війська 77 разів обстріляли позиції українських захисників. За добу загинуло двоє та поранено вісім українських захисників", – наголосила вона.

Як зазначила речниця МЗС, постійні порушення Російською Федерацією Мінських домовленостей підривають зусилля України і міжнародної спільноти, спрямовані на відновлення миру і безпеки в окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Події останнього місяця стали показовою демонстрацію з боку Кремля наміру продовжувати курс на ескалацію розпочатого нею збройного конфлікту та небажання дотримуватися взятих на себе зобов’язань", – підкреслила Беца.

У МЗС зазначили, що 15 березня 2017 року Рада національної безпеки та оборони України вирішила тимчасово, до виконання Росією безпекових положень Мінських домовленостей, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

"Захоплення українських підприємств російсько-терористичними силами – новий елемент гібридної війни Росії проти України та ще один потужний удар по економіці України, оскільки зазначені підприємства свого часу знайшли спосіб залишитися у правовому полі України, платили податки до українського бюджету, включно з військовим збором на підтримку українських Збройних Сил, забезпечували працевлаштування тисяч громадян України, підживлювали металургію як одне з ключових джерел валютних надходжень до України", – йдеться в заяві.

МЗС України закликало іноземних партнерів поставитися з розумінням до зазначеного рішення як безальтернативного за обставин, що склалися внаслідок злочинних дій РФ, спрямованих на ескалацію ситуації на Донбасі та подальший відхід Кремля від Мінських домовленостей.

"Україна, зі свого боку, і надалі залишатиметься відданою Мінським домовленостям та докладатиме цілеспрямованих зусиль з метою їхньої імплементації у повному обсязі. При цьому, як і раніше, продовжуватимемо дотримуватися принципової позиції, що запорукою успішного виконання політичних, соціально-економічних та гуманітарних аспектів Мінських домовленостей є комплексне виконання їхнього військово-безпекового блоку", – запевнили в МЗС.

Нагадаємо, у Міжнародному суді ООН у Гаазі російські дипломати звинуватили Україну в невиконанні мінських угод.

США мають намір не скасовувати антиросійські санкції до того часу, поки Росія не виконає Мінські угоди.