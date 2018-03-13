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Росія не винна в отруєнні Скрипаля, - Лавров

Лавров каже, що Росія готова співпрацювати
Глава МЗС РФ Сергій Лавров переконує, що Росія не винна в отруєнні екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та готова співпрацювати з Великобританією в розслідуванні справи, якщо Лондон виконає свої міжнародні зобов'язання.
Росія не винна в отруєнні Скрипаля, - Лавров Сергій Лавров. Фото: ria.ru

"Росія не винна, Росія готова співпрацювати відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, якщо Сполучене Королівство спроможеться та погодиться виконати свої міжнародно-правові зобов'язання за тим самим документом", - сказав Лавров на брифінгу в Москві, передає "Інтерфакс-Україна".

Напередодні, виступаючи перед британськими депутатами, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.

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13 03 2018 13:17
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