Росія не зможе взяти участь у Паралімпійських іграх 2018 року
Це рішення означає, що російські спортсмени з обмеженими можливостями не зможуть взяти участь у найближчих чемпіонатах Європи і світу, організованих під егідою МПК, а також в зимових Паралімпійських іграх 2018 року, повідомляє ВВС.
Міжнародний паралімпійський комітет дискваліфікував ПКР і відсторонив російських спортсменів від участі в Іграх 2016 року за підсумками розгляду доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства під керівництвом Річарда Макларена.
П'ять із шести видів зимової Паралімпійської програми керуються федераціями, що входять в структуру МПК.
Це рішення МПК може бути переглянуто у вересні.
Нагадаємо, що російські спортсмени знову ризикують пропустити Олімпійські ігри, які в 2018 році відбудуться в Пхенчхані (Південна Корея).
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