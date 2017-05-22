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Росія не зможе взяти участь у Паралімпійських іграх 2018 року

Рішення МПК може бути переглянуто у вересні
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) продовжив санкції щодо Паралімпійського комітету Росії (ПКР).
Росія не зможе взяти участь у Паралімпійських іграх 2018 року Фото: by24.org

Це рішення означає, що російські спортсмени з обмеженими можливостями не зможуть взяти участь у найближчих чемпіонатах Європи і світу, організованих під егідою МПК, а також в зимових Паралімпійських іграх 2018 року, повідомляє ВВС.

Міжнародний паралімпійський комітет дискваліфікував ПКР і відсторонив російських спортсменів від участі в Іграх 2016 року за підсумками розгляду доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства під керівництвом Річарда Макларена.

П'ять із шести видів зимової Паралімпійської програми керуються федераціями, що входять в структуру МПК.

Це рішення МПК може бути переглянуто у вересні.

Нагадаємо, що російські спортсмени знову ризикують пропустити Олімпійські ігри, які в 2018 році відбудуться в Пхенчхані (Південна Корея).

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22 05 2017 20:56
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