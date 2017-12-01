Росія неофіційно посилила режим перетину кордону для українців
Протягом четверга, 12 січня, російські прикордонники не пропустили 81 громадянина України, при цьому подібні обмеження зафіксовані лише на одному пункті пропуску - Троєбортне, що на кордоні з Сумською областю.
Однакофіційну відмову видали лише шести українцям, повідомив помічник керівника Держприкордонслужби України Олег Слободян в Facebook.
Прикордонники дізналися причини відмови російських колег для українців. Ті, хто не зміг потрапити на територію РФ, повідомляють, що формальною причиною відмови прикордонники називають відсутність необхідного грошового забезпечення.
У зв'язку з інцидентом українська Держприкордонслужба поінформувала про ситуацію всі зацікавлені правоохоронні органи держави і Міністерство закордонних справ.
Раніше російські прикордонники затримали українця, нібито змінила прізвище, щоб потрапити на анексованиф півострів. Справою громадянина України зайнялася ФСБ.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба україни (ДПСУ) у 2016 році відмовила 6 тис. громадян Росії в пропуску на територію України.
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