CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосія призупинила пропуск вантажівок через пропускні пункти в Бєлгородській і Воронезькій областях на кордоні з Україною через збій програмного забезпечення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія обмежила пропуск фур на кордоні з Україною
За даними ДПСУ, у російських митників стався збій програмного забезпечення
Фото: dpsu.gov.ua
У результаті зафіксовано "певне накопичення вантажних транспортних засобів". Так, у пункті пропуску в Харківській області накопичилося 45 фур, а в Сумській області - 35, - повідомляє Держприкордонслужба України.
Схожий інцидент стався в середині лютого. Тоді на кордоні з Бєлгородською областю накопичилося більш ніж сто вантажівок через поломку в росіян обладнання для огляду вантажів. Однак у Центральному митному управлінні Росії заявили, що пункт пропуску працював у штатному режимі.
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21 03 2018 11:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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