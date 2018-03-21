Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росія обмежила пропуск фур на кордоні з Україною

За даними ДПСУ, у російських митників стався збій програмного забезпечення
Росія призупинила пропуск вантажівок через пропускні пункти в Бєлгородській і Воронезькій областях на кордоні з Україною через збій програмного забезпечення.
Росія обмежила пропуск фур на кордоні з Україною Фото: dpsu.gov.ua

У результаті зафіксовано "певне накопичення вантажних транспортних засобів". Так, у пункті пропуску в Харківській області накопичилося 45 фур, а в Сумській області - 35, - повідомляє Держприкордонслужба України.

Схожий інцидент стався в середині лютого. Тоді на кордоні з Бєлгородською областю накопичилося більш ніж сто вантажівок через поломку в росіян обладнання для огляду вантажів. Однак у Центральному митному управлінні Росії заявили, що пункт пропуску працював у штатному режимі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2018 11:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.