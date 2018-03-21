Росія обмежила пропуск фур на кордоні з Україною За даними ДПСУ, у російських митників стався збій програмного забезпечення

Росія призупинила пропуск вантажівок через пропускні пункти в Бєлгородській і Воронезькій областях на кордоні з Україною через збій програмного забезпечення.

Фото: dpsu.gov.ua

У результаті зафіксовано "певне накопичення вантажних транспортних засобів". Так, у пункті пропуску в Харківській області накопичилося 45 фур, а в Сумській області - 35, - повідомляє Держприкордонслужба України. Схожий інцидент стався в середині лютого. Тоді на кордоні з Бєлгородською областю накопичилося більш ніж сто вантажівок через поломку в росіян обладнання для огляду вантажів. Однак у Центральному митному управлінні Росії заявили, що пункт пропуску працював у штатному режимі.

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