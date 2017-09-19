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Росія обурилась оскверненням кладовища радянських солдатів у Польщі

На елементах меморіального комплексу залишили написи "Смерть ворогам народу", "Зрадники", "Геть з нашої країни"
Посольство Росії у Польщі висловило рішучий протест польській владі після того, як кладовище радянських солдатів у Варшаві осквернили вандали.
Росія обурилась оскверненням кладовища радянських солдатів у Польщі Радянські вояки біля куп зброї, яку залишили польські оборонці Львова. Вересень 1939-го. Джерело: istpravda.com.ua

Кладовище радянських воїнів у Варшаві вандали розписали у ніч на понеділок. На елементах меморіального комплексу залишили написи "Смерть ворогам народу", "Зрадники", "Геть з нашої країни" та інші.

"Кладовище-мавзолей радянських воїнів на вулиці Жвірки і Вігури в Варшаві в черговий раз піддалося оскверненню невідомими вандалами.

У зв'язку з цим посольство Росії в Польщі висловило рішучий протест польській владі, закликало її в найкоротші терміни повернути меморіал в належний стан, встановити і покарати винних", - зазначено в заяві посольства, пише "ТАСС".

За словами прес-секретаря глави Мазовецького воєводства, влада регіону вже замовила прибирання меморіального комплексу.

"Роботи повинні початися в середу", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв iPress.ua, у ніч з 28 на 29 серпня невідомі особи облили фарбою пам'ятник Петру I і хрест на братській могилі російських воїнів, розташовані на території державного історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви".

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19 09 2017 17:37
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