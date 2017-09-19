Росія обурилась оскверненням кладовища радянських солдатів у Польщі
Кладовище радянських воїнів у Варшаві вандали розписали у ніч на понеділок. На елементах меморіального комплексу залишили написи "Смерть ворогам народу", "Зрадники", "Геть з нашої країни" та інші.
"Кладовище-мавзолей радянських воїнів на вулиці Жвірки і Вігури в Варшаві в черговий раз піддалося оскверненню невідомими вандалами.
У зв'язку з цим посольство Росії в Польщі висловило рішучий протест польській владі, закликало її в найкоротші терміни повернути меморіал в належний стан, встановити і покарати винних", - зазначено в заяві посольства, пише "ТАСС".
За словами прес-секретаря глави Мазовецького воєводства, влада регіону вже замовила прибирання меморіального комплексу.
"Роботи повинні початися в середу", - зазначили в прес-службі.
Як повідомляв iPress.ua, у ніч з 28 на 29 серпня невідомі особи облили фарбою пам'ятник Петру I і хрест на братській могилі російських воїнів, розташовані на території державного історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа