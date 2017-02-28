Росія очікує рішення щодо "боргу Януковича" в квітні

Вердикт буде проміжний, але дуже важливий

Російська Федерація розраховує на вердикт Високого суду Лондона щдо "боргу Януковича" між 16 квітня і 1 травня.

Про це заявив заступник міністра фінансів країни-агресора Сергій Сторчак, пише Прайм.

"Між 16 квітня і 1 травня, десь в ці терміни. Суддя винесе рішення, чи буде він далі розглядати претензії за єврооблігаціями в режимі summary judgement - прискореного судочинства, або все-таки він віддасть перевагу класичному судочинству, пов'язаному з аналізом документів, викликом свідоцтва, дебатами сторін", - сказав Сторчак.

"Вердикт буде проміжний, але дуже важливий", - зазначив заступник голови Мінфіну РФ.

Нагадаємо, що у Високому суді Англії завершилися слухання позицій сторін за позовом Росії до України щодо боргу на 3 млрд доларів, отриманих урядом екс-президента Януковича взимку 2013 року.

Україна винна Росії $3 млрд за спірними облігаціями, які були випущені наприкінці 2013 року як частина допомоги режиму Віктора Януковича в обмін на відмову від Асоціації з Євросоюзом. Президент РФ Володимир Путін обіцяв Януковичу $15 млрд, але через Євромайдан видав лише $3 млрд.

В минулому році Україна реструктурувала 13 випусків євробондів на загальну суму $15 млрд, домігшись від приватних кредиторів списання 20% боргу. Однак Росія заявила, що вона офіційний кредитор, і тому пропозиція України неприйнятна. Україна зі свого боку відкинула можливість погашення боргу без реструктуризації і ввела мораторій на його виплату.

1 січня 2016 року Росія оголосила, що Україна не здійснила платіж у загальній сумі 3,075 млрд дол. США, і таким чином увійшла у стан дефолту. Російська влада звернулися до компанії The Law Debenture Corporation plc і почала процедури, необхідні для подачі позову в англійський суд. Крім того, за кожен день прострочення Україні нараховують штраф $683 тис. за день.

Міжнародний валютний фонд визнав кредит суверенним боргом.