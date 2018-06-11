Росія офіційно заявила про визнання виборів на окупованому Донбасі, - Геращенко
"На всіх групах українська сторона підняла питання скасування псевдовиборів, організованих Кремлем на окупованому Донбасі, їх невизнання. РФ сьогодні офіційно заявила, що визнають результати організованих ними ж "виборів" московських маріонеточних режимів", - повідомила перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко.
Вона додала, що визнанням виборів Росія "дала мандат своїм маріонеткам на безпекову і політичну дестабілізацію".
"РФ, яка дала старт псевдовиборам в окупованому Донецьку і Луганську, "виборам", які суперечать букві і духу мінських угод, сьогодні видала цією заявою мандат на війну, яку вона давно оголосила Україні. Дії РФ і їх маріонеток ведуть до зриву політико-дипломатичних переговорів в Мінську і дестабілізації ситуації на фронті. Це повтор сценарію 2014 року, коли псевдовибори, організовані Кремлем,призвели до зриву мінських переговорів, невиконання мінських угод і серйозної дестабілізації на Донбасі, тисяч жертв серед військових і цивільних. Ці псевдовибори вже засудили ЄС, США, країни G7, більшість країн, що входить до Радбезу ООН. Їх не визна світ, окрім країни- організатора РФ", - заявила Геращенко.
У свою чергу спецпредставник головуючого в ОБСЄ Сайдік сьогодні зробив офіційну заяву в Мінську: псевдовибори в ОРДЛО категорично суперечать духу і букві мінських угод.
Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників так званих "ДНР" та "ЛНР".
Нагадаємо, агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін на зустрічі в Гельсінкі 16 липня запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на територіях тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.
Перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах Мінську Ірина Геращенко виключила проведення на окупованій частині Донбасу будь-якого виду референдумів щодо статусу регіону.
МЗС України вважає неприйнятною ідею щодо проведення референдуму в непідконтрольній їй частині Донбасу.
Також, Вашингтон не розглядає питання щодо підтримки можливого проведення на Донбасі будь-якого референдуму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- Засновник Veterano Wood: "Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну""На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку