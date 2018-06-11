Росія офіційно заявила про визнання виборів на окупованому Донбасі, - Геращенко

Російська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську офіційно заявила про визнання виборів на окупованому Донбасі.

"На всіх групах українська сторона підняла питання скасування псевдовиборів, організованих Кремлем на окупованому Донбасі, їх невизнання. РФ сьогодні офіційно заявила, що визнають результати організованих ними ж "виборів" московських маріонеточних режимів", - повідомила перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко.

Вона додала, що визнанням виборів Росія "дала мандат своїм маріонеткам на безпекову і політичну дестабілізацію".

"РФ, яка дала старт псевдовиборам в окупованому Донецьку і Луганську, "виборам", які суперечать букві і духу мінських угод, сьогодні видала цією заявою мандат на війну, яку вона давно оголосила Україні. Дії РФ і їх маріонеток ведуть до зриву політико-дипломатичних переговорів в Мінську і дестабілізації ситуації на фронті. Це повтор сценарію 2014 року, коли псевдовибори, організовані Кремлем,призвели до зриву мінських переговорів, невиконання мінських угод і серйозної дестабілізації на Донбасі, тисяч жертв серед військових і цивільних. Ці псевдовибори вже засудили ЄС, США, країни G7, більшість країн, що входить до Радбезу ООН. Їх не визна світ, окрім країни- організатора РФ", - заявила Геращенко.

У свою чергу спецпредставник головуючого в ОБСЄ Сайдік сьогодні зробив офіційну заяву в Мінську: псевдовибори в ОРДЛО категорично суперечать духу і букві мінських угод.

Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників так званих "ДНР" та "ЛНР".