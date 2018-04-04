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Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Угорщини та висилає дипломата з Бельгії

Дії Росії викликані "справою Скрипаля"
У відповідь на висилку з Угорщини й Бельгії російських дипломатів РФ оголосила персоною нон грата одного співробітника угорського посольства в Москві та висилає дипломата з Бельгії.
Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Угорщини та висилає дипломата з Бельгії Фото: tsn.ua

У середу, 4 квітня, до російського МЗС був викликаний посол Угорщини в Росії Янош Балла, повідомляє сайт МЗС РФ.

Йому вручили ноту протесту та заявили, що "у відповідь на недружні і необґрунтовані вимоги Угорщини про висилку російського дипломатичного співробітника на підставі бездоказових звинувачень Великої Британії на адресу Росії через т.зв. "справу Скрипаля" російська сторона оголошує "persona non grata" співробітника угорського посольства".

Росія також оголосила про видворення бельгійського дипломата у відповідь на аналогічний крок Бельгії, повідомляє телерадіокомпанія RTBF з посиланням на МЗС Бельгії.

Рішення про видворення дипломата було передане російським МЗС заступнику голови дипломатичної місії Бельгії у Москві.

У МЗС Бельгії не уточнили, кого саме вишлють з РФ і в які строки.

Нагадаємо, 27 березня СБУ закрила в'їзд 23 громадянам Росії, яких вислали з Великобританії у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки.

Відзначимо, що вже 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

Згодом повідомли, що Росія надасть дзеркальну відповідь країнам, які вислали її дипломатів через отруєння у Британії екс-розвідниа Сергія Скрипаля.
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04 04 2018 15:18
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