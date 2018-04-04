Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Угорщини та висилає дипломата з Бельгії

У відповідь на висилку з Угорщини й Бельгії російських дипломатів РФ оголосила персоною нон грата одного співробітника угорського посольства в Москві та висилає дипломата з Бельгії.

У середу, 4 квітня, до російського МЗС був викликаний посол Угорщини в Росії Янош Балла, повідомляє сайт МЗС РФ.

Йому вручили ноту протесту та заявили, що "у відповідь на недружні і необґрунтовані вимоги Угорщини про висилку російського дипломатичного співробітника на підставі бездоказових звинувачень Великої Британії на адресу Росії через т.зв. "справу Скрипаля" російська сторона оголошує "persona non grata" співробітника угорського посольства".

Росія також оголосила про видворення бельгійського дипломата у відповідь на аналогічний крок Бельгії, повідомляє телерадіокомпанія RTBF з посиланням на МЗС Бельгії.