Росія організовувала антиукраїнські акції в Польщі, - волонтери
Волонтери InformNapalm опублікували переписку, яку отримали від українських хактивістів "Кіберхунти" і "Українського Кіберальянсу".
Вони зазначають, що громадянин Білорусі Олександр Усівський, завзятий любитель "русского мира", активно займався організацією антиукраїнських акцій в Польщі та інших країнах Східної Європи. У реалізації проектів йому допомагало офіційне прикриття - фіктивна недержавна організація "Східноєвропейська культурна ініціатива", яка була зареєстрована в столиці Словаччини в кінці 2013-го року.
З перших днів існування Усівський шукав джерела фінансування, навіть звертався за грошима в структури ЄС.
Спочатку Усівський хотів створити громадську організацію, яка працює в інформаційному просторі Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини і просуває ідеї "русского мира" в Східній Європі. Запланований бюджет проекту - 42 тис. євро на місяць.
У Затуліна проект одобрили і взяли в розробку його ідеї. Усівський почав вивчати політичний простір Східної Європи та писати для Затуліна аналітичні записки.
Активісти повідомляють, що згодом він почав з'являтися в ефірах російського телебачення як експерт с польських питань.
Поступово Усівський почав спілкуватися з представниками ультранаціоналістичних організацій, євроскептиками, радикалами правого і лівого спрямування.
За словами волонтерів, після виборів в Держдуму, які пройшли 18 вересня 2016 року, визначилися куратори з основних напрямків і почалася робота "по всіх фронтах". Вони зазначають, що саме після виборів в Держдуму раптом почали псуватися відносини України і Польщі, проходити численні антиукраїнські акції в Польщі, а в Україні хтось раптом почав трощити польські пам'ятники.
Після обрання Затуліна в Держдуму Усівський висилає Затуліну черговий проект. Цього разу мова йде про спробу посварити українців і поляків руками польських націоналістів.
Паралельно з великими проектами на території Польщі проходили і маленькі акції, які теж вимагали грошей. Звичайні мітинги, проросійські акції за участю польських націоналістичних організацій коштували пару тисяч євро.
Згідно з даними в переписках, робота з депутатами в кулуарах польського Сейму коштувала дорожче.
У той же час цей же фонд Усівського працював над проведенням референдуму щодо виходу Словаччини з НАТО.
Волонтери відзначають, що серед файлів отриманих з комп'ютера Усівського, є два документи під назвою: "Проект Молдова - не Румунія" і "Проект Україна - не ЄС"
Один з авторів вищевказаних документів - Скоріков Іван Іванович, помічник Костянтина Затуліна.
Нагадаємо, у польському Перемишлі 10 грудня учасник "Маршу орлят перемиських і львівських", що відбувся під патронатом мера міста, викрикнув "Смерть українцям". Демонстрація проходила під патронатом мера міста. Згодом учаснику маршу було офіційно пред'явлено звинувачення.
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