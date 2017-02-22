Росія організовувала антиукраїнські акції в Польщі, - волонтери

Українські хакери отримали доступ до комп'ютера білоруса, якаий активно займався організацією антиукраїнських акцій в Польщі та інших країнах Східної Європи

Волонтери InformNapalm опублікували переписку, яку отримали від українських хактивістів "Кіберхунти" і "Українського Кіберальянсу".

Вони зазначають, що громадянин Білорусі Олександр Усівський, завзятий любитель "русского мира", активно займався організацією антиукраїнських акцій в Польщі та інших країнах Східної Європи. У реалізації проектів йому допомагало офіційне прикриття - фіктивна недержавна організація "Східноєвропейська культурна ініціатива", яка була зареєстрована в столиці Словаччини в кінці 2013-го року.

З перших днів існування Усівський шукав джерела фінансування, навіть звертався за грошима в структури ЄС.