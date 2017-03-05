Росія передає зброю терористам через Асада, - ЗМІ

Сирійський режим президента Башара Асада передає отриману від Росії зброю в такі терористичні організації в регіоні, як "Хезболла" і ХАМАС, які, своєю чергою, пов'язані з іншими терористичними групами.

Про це йдеться в розслідуванні британського журналіста Гаррі Картрайта "Чи спонсорує Росія тероризм у Європі?", оприлюдненому в брюссельському виданні EU Today.

Кремль зацікавлений у підтримці тероризму у світі, що має на меті дестабілізувати ситуацію в Європі, підірвати довіру, цінності та розділити європейське суспільство, зазначено в матеріалі.

"Численні терористи, причетні до насильства в Європі, до прибуття в ЄС як "біженці" та здійснення масових убивств брали участь у війні в Сирії і в інших країнах регіону. Таких терористів породжують режими. І Сирія в цьому знаходить підтримку Кремля, який надає зброю та іншу допомогу", - йдеться в матеріалі.

При цьому автор відзначає, що спалах тероризму, ескалація кризи біженців у Європі збіглися з активізацією військової активності Росії в Сирії, де бомбардувань зазнає цивільне населення.

"Терористи і їхні спонсори хочуть домогтися очевидних речей: підірвати довіру до наших урядів, поставити під сумнів наші традиційні цінності та внести розкол у суспільство", - констатує Картрайт.

"За радянських часів Кремль спонсорував і озброював такі терористичні групи, як Ірландська республіканська армія, Фракція червоної армії (RAF) і Організація визволення Палестини (PLO). Також сьогодні Кремль має вплив на Робітничу партію Курдистану. Отже, чому ми повинні дивуватися, що при Володимирі Путіні Росія, як місце народження політичного тероризму, продовжує аналогічну політику?" - зазначає EU Today.

Нагадаємо, що бойовики "Ісламської держави" у вівторок, 2 травня, атакували групу переселенців із Сирії та Іраку на північному сході Сирії. Загинули щонайменше 30 осіб.