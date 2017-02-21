Росія передасть Україні 12 ув'язнених з Криму
Заступник міністра юстиції Сергій Петухов пояснив, що у цьоми випадку зазначені особи не є політв'язнями, вони були засуджені українськими судами, і тепер повинні бути повернені на територію України.
"Ми узгодили з ФСИН Росії дату передачі 12 громадян України, які відбували покарання в Криму і були незаконно переміщені з тимчасово окупованої території Криму в Росію", - написав Петухов у Facebook.
За його словами, передача ув'язнених запланована на 3 березня.
Нагадаємо, у серпні 150 засуджених українців перевели з Криму до російських в’язниць.
21 липня самопроголошена "Донецька народна республіка" передала Україні ще 23 ув'язнених, які виявили бажання відбувати покарання на підконтрольній українській владі території.
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