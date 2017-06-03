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Росія перекинула на окуповану територію Луганщини колону бронетехніки

У район Калинового Луганської області прибули 6 вантажівок з протитанковими мінами
З Росії на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей надійшли нові партії військової техніки, боєприпасів та палива.
Росія перекинула на окуповану територію Луганщини колону бронетехніки Фото: 112.ua

"Через Лутугине Луганської області в напрямку Хрустального (колишній Красний Луч) пройшла колона бронетехніки в складі 22 машин", - написав у Facebook керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

А на залізничну станцію Ровеньки, за його даними, прибув ешелон із 17 цистернами паливно-мастильних матеріалів.

Також у район Калинового Луганської області прибули 6 вантажівок з протитанковими мінами.

Раніше повідомляли, що у Міноборони Російської Федерації мають намір посилити угруповання військ в окупованому Криму.

 

 

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06 03 2017 10:32
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