CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ Росії на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей надійшли нові партії військової техніки, боєприпасів та палива.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія перекинула на окуповану територію Луганщини колону бронетехніки
У район Калинового Луганської області прибули 6 вантажівок з протитанковими мінами
Фото: 112.ua
"Через Лутугине Луганської області в напрямку Хрустального (колишній Красний Луч) пройшла колона бронетехніки в складі 22 машин", - написав у Facebook керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
А на залізничну станцію Ровеньки, за його даними, прибув ешелон із 17 цистернами паливно-мастильних матеріалів.
Також у район Калинового Луганської області прибули 6 вантажівок з протитанковими мінами.
Раніше повідомляли, що у Міноборони Російської Федерації мають намір посилити угруповання військ в окупованому Криму.
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06 03 2017 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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