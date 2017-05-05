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Росія переводить авіарейси з Білорусі в міжнародні сектори

Нові правила не торкнуться громадян Росії і Білорусі
Росія переведе всі авіарейси з Білорусі в міжнародні сектори.
Росія переводить авіарейси з Білорусі в міжнародні сектори Фото: з вільних джерел

Росія вводить прикордонний контроль літаків і пасажирів, які прибувають з Білорусі і їдуть туди.

З 15 травня всі рейси між Росією і Білоруссю будуть переведені в міжнародні термінали російських аеропортів, - повідомляє "Дождь" з посиланням на "РИА Новости".

Про зміни розповів держсекретар Білорусі Григорій Рапота.

Нові правила не торкнуться громадян Росії і Білорусі, додав він.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав Митний кодекс Євразійського економічного союзу.

 

 

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05 05 2017 15:55
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