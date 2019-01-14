Росія підключила "ДНР" і "ЛНР" до свого інтернету, – РосЗМІ

Певний час ОРДЛО споживали трафік одночасно і з Росії, і з України, але восени 2017 року "Україна влаштувала "блекаут" і відключила магістральні канали до "ДНР" і "ЛНР"

Окуповані території Донецької та Луганської областей повністю перейшли на роботу з магістральними інтернет-каналами, прокладеними з Ростовської області РФ.

Інформацію оприлюднило російське видання CNews із посиланням на так званого "міністра зв'язку ДНР" Віктора Яценка.

За його словами, в ОРДО обзавелися власним магістральним оператором "Углетелеком", який раніше обслуговував шахти. Він і проклав магістральні канали до Росії.

"У роботі інтернету в невизнаних республіках почалися перебої. Місцеві провайдери стали терміново перебудовуватися на роботу з магістральними каналами, прокладеними до Росії", - пише видання.

До яких з російських операторів підключений окупований схід України, Яценко не каже.

Нагадаємо, що в 2018 році департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ заблокував доступ до більш ніж 300 інтернет-ресурсів, що Росія використовувала для ведення гібридної війни проти України, а міжнародні злочинні угрупування - для поширення деструктивного інформаційного контенту.