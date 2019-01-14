Росія підключила "ДНР" і "ЛНР" до свого інтернету, – РосЗМІ
Інформацію оприлюднило російське видання CNews із посиланням на так званого "міністра зв'язку ДНР" Віктора Яценка.
За його словами, в ОРДО обзавелися власним магістральним оператором "Углетелеком", який раніше обслуговував шахти. Він і проклав магістральні канали до Росії.
"У роботі інтернету в невизнаних республіках почалися перебої. Місцеві провайдери стали терміново перебудовуватися на роботу з магістральними каналами, прокладеними до Росії", - пише видання.
До яких з російських операторів підключений окупований схід України, Яценко не каже.
Нагадаємо, що в 2018 році департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ заблокував доступ до більш ніж 300 інтернет-ресурсів, що Росія використовувала для ведення гібридної війни проти України, а міжнародні злочинні угрупування - для поширення деструктивного інформаційного контенту.
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