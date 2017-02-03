Росія підняла за тривогою військові частини в Чечні і Криму
"Підняті по тривозі з'єднання і військові частини здійснять марші на зазначені полігони для виконання навчально-бойових завдань. На маршрутах пройде відпрацювання ввідних по відбиттю нападу умовного противника і орієнтування в незнайомих районах. На полігонах військовослужбовці виконають завдання з відпрацювання тактичних дій і проведуть навчальні стрільби", - повідомляє штаб Південного військового округу, частини підняли з метою раптової перевірки бойової готовності, інформує "Інтерфакс".
До вирішення завдань в рамках раптової перевірки залучено близько трьох тисяч військовослужбовців, більше тисячі одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, зокрема танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3 і бронетранспортери БТР-82А.
Зазначається, що "раптовість контролю стану бойової готовності є важливою формою вивчення реального стану справ у військах".
Нагадаємо, що Російський Військово-морський флот розгорне в Криму зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Бук".
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