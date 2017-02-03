Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія підняла за тривогою військові частини в Чечні і Криму

Всього залучать близько 3 тис. військових, більше тисячі одиниць озброєння, військової та спецтехніки
Росія підняла по тривозі ряд з'єднань і військових частин, які дислокуються в Карачаєво-Черкесії, Чеченській республіці Дагестан і окупованому Криму.
Росія підняла за тривогою військові частини в Чечні і Криму Фото: 112.ua

"Підняті по тривозі з'єднання і військові частини здійснять марші на зазначені полігони для виконання навчально-бойових завдань. На маршрутах пройде відпрацювання ввідних по відбиттю нападу умовного противника і орієнтування в незнайомих районах. На полігонах військовослужбовці виконають завдання з відпрацювання тактичних дій і проведуть навчальні стрільби", - повідомляє штаб Південного військового округу, частини підняли з метою раптової перевірки бойової готовності, інформує "Інтерфакс".

До вирішення завдань в рамках раптової перевірки залучено близько трьох тисяч військовослужбовців, більше тисячі одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, зокрема танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3 і бронетранспортери БТР-82А.

Зазначається, що "раптовість контролю стану бойової готовності є важливою формою вивчення реального стану справ у військах".

Нагадаємо, що Російський Військово-морський флот розгорне в Криму зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Бук".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2017 10:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.