Росія підозрюється у втручанні в роботу GPS під час навчань НАТО, – ЗМІ

Чиновники у Фінляндії та Норвегії запевняють, що перебої з сигналом GPS не загрожують повітряному руху, оскільки літаки мають інше навігаційне обладнання крім GPS

Росія підозрюється у втручанні в роботу супутникових навігаційних систем під час навчань НАТО, які нещодавно завершилися.

Як повідомляє у п'ятницю, 9 листопада, портал Yle, у Фінляндії військові виявили збій в роботі системи GPS. Він почався у вівторок і тривав до опівночі середи. Водночас видання зазначає, що Норвегія підозрює Росію у втручанні в роботу супутникових навігаційних систем. Зокрема, в тому збої, що стався під час нещодавніх навчань НАТО.

Норвезький новинний портал Barents Observer на початку листопада повідомляв, що авіаційна влада Норвегії попереджала про втрату сигналу GPS у районах навчань НАТО Trident Juncture і біля кордонів Росії в кінці жовтня, коли ці навчання почалися.

Нагадаємо, в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.