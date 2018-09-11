Росія підозрюється у втручанні в роботу GPS під час навчань НАТО, – ЗМІ
Як повідомляє у п'ятницю, 9 листопада, портал Yle, у Фінляндії військові виявили збій в роботі системи GPS. Він почався у вівторок і тривав до опівночі середи. Водночас видання зазначає, що Норвегія підозрює Росію у втручанні в роботу супутникових навігаційних систем. Зокрема, в тому збої, що стався під час нещодавніх навчань НАТО.
Норвезький новинний портал Barents Observer на початку листопада повідомляв, що авіаційна влада Норвегії попереджала про втрату сигналу GPS у районах навчань НАТО Trident Juncture і біля кордонів Росії в кінці жовтня, коли ці навчання почалися.
Нагадаємо, в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.
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