ПОЛІТИКА НОВИНИРосія заявляє, що в Каїрі за підсумками переговорів з сирійською опозицією було підписано угоду про порядок функціонування зони деескалації в Східній Гуті в Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія підписала угоду щодо зони деескалації "Східна Гута" в Сирії
Цим документами визначено межі зони деескалації
Фото: reuters.com
"За результатами проведених в Каїрі переговорів представників Міноборони Росії та помірної сирійської опозиції за посередництва єгипетської сторони, з метою розвитку домовленостей, досягнутих в Астані, підписано угоди щодо порядку функціонування зони деескалації "Східна Гута" (Дамаск, Сирія).
Цим документами визначено межі зони деескалації, місця розгортання і повноваження сил контролю деескалації, а також маршрути доставки населенню гуманітарної допомоги й вільного проходу для жителів", - йдеться в повідомленні Міноборони Росії, інформує ТАСС.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вирішив призупинити програму військової допомоги для сирійської опозиції.
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