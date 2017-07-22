Росія підписала угоду щодо зони деескалації "Східна Гута" в Сирії Цим документами визначено межі зони деескалації

Росія заявляє, що в Каїрі за підсумками переговорів з сирійською опозицією було підписано угоду про порядок функціонування зони деескалації в Східній Гуті в Сирії.

Фото: reuters.com

"За результатами проведених в Каїрі переговорів представників Міноборони Росії та помірної сирійської опозиції за посередництва єгипетської сторони, з метою розвитку домовленостей, досягнутих в Астані, підписано угоди щодо порядку функціонування зони деескалації "Східна Гута" (Дамаск, Сирія). Цим документами визначено межі зони деескалації, місця розгортання і повноваження сил контролю деескалації, а також маршрути доставки населенню гуманітарної допомоги й вільного проходу для жителів", - йдеться в повідомленні Міноборони Росії, інформує ТАСС. Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вирішив призупинити програму військової допомоги для сирійської опозиції.

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