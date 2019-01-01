Росія підвищила ціну на газ для Вірменії

З 1 січня 2019 року для Вірменії ціна російського газу зросла на 15 доларів: тепер становитиме 165 доларів за тисячу кубічних метрів.

Це передбачено додатковою угодою до контракту між ТОВ "Газпром експорт" і ЗАТ "Газпром Вірменія". Так, ціна за постачання підвищується на кордоні Грузії та Вірменії.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що попри підвищення ціни на газ на кордоні, для вірменських споживачів вона не зміниться, "завдяки певним внутрішнім регулюванням".Також він зазначив, що під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним не вдалося вмовити його не піднімати ціну на газ.

Нагадаємо, глава "Газпрому" Олексій Міллер переконаний в тому, що постачання газу по "Північному потоку-2" почнеться за планом - з 1 січня 2020року.