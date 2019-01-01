ПОЛІТИКА НОВИНИЗ 1 січня 2019 року для Вірменії ціна російського газу зросла на 15 доларів: тепер становитиме 165 доларів за тисячу кубічних метрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія підвищила ціну на газ для Вірменії
Ціна за постачання підвищується на кордоні Грузії та Вірменії
Фото: afp.com
Це передбачено додатковою угодою до контракту між ТОВ "Газпром експорт" і ЗАТ "Газпром Вірменія". Так, ціна за постачання підвищується на кордоні Грузії та Вірменії.
Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що попри підвищення ціни на газ на кордоні, для вірменських споживачів вона не зміниться, "завдяки певним внутрішнім регулюванням".Також він зазначив, що під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним не вдалося вмовити його не піднімати ціну на газ.
Нагадаємо, глава "Газпрому" Олексій Міллер переконаний в тому, що постачання газу по "Північному потоку-2" почнеться за планом - з 1 січня 2020року.
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01 01 2019 16:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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