Росія планує представити кримське вино на виставці в Італії всупереч санкціям
Відзначається, що "на національному стенді будуть представлені як об'єднані регіональні експозиції Криму і Севастополя, Ростовської області і Дагестану, Краснодарського і Ставропольського країв, так і експозиції великих російських виробників вина - "Фанагорія", "Цимлянські вина", "Кубань-Вино", Alma Valley", - повідомляє РІА з посиланням на Мінсільгосп РФ.
Нагадаємо, у 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.
Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".
Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.
США та Європейський союз не визнали Крим у складі Російської Федерації, у 2014 році були введені економічні санкції відносно Росії та компаній, які продовжують співпрацювати з підприємствами анексованого Криму. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків