Росія планує представити кримське вино на виставці в Італії всупереч санкціям

Росія вперше організовує національну експозицію на міжнародній виставці вин і спиртних напоїв Vinitaly-2017, яка пройде в італійській Вероні.

Відзначається, що "на національному стенді будуть представлені як об'єднані регіональні експозиції Криму і Севастополя, Ростовської області і Дагестану, Краснодарського і Ставропольського країв, так і експозиції великих російських виробників вина - "Фанагорія", "Цимлянські вина", "Кубань-Вино", Alma Valley", - повідомляє РІА з посиланням на Мінсільгосп РФ.

Нагадаємо, у 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.

Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".

Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

США та Європейський союз не визнали Крим у складі Російської Федерації, у 2014 році були введені економічні санкції відносно Росії та компаній, які продовжують співпрацювати з підприємствами анексованого Криму. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.