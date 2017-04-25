Росія планує провокації в Одесі на початку травня

Таким чином, Росія хоче погіршити імідж України в очах світової спільноти під час проведення конкурсу Євробачення-2017

Російські спецслужби мають намір влаштувати провокації в Одеській області 2 та 9 травня.

Провокації хочуть влаштувати під приводом відзначення річниці вшанування жертв подій в Одесі у 2014 році (2 травня) та Дня перемоги (9 травня), - повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Таким чином під час акцій очікується, що зловмисники будуть провокувати сутички з патріотично налаштованими активістами та співробітниками правоохоронних органів. Тим часом російські новинні видання напишуть, що у південній частині України почав загострюватися міжнаціональний конфлікт.

"У цілому інформаційна кампанія підконтрольних Кремлю мас-медіа буде спрямована на нав’язування міжнародній спільноті переконань про утиски національних меншин в Україні зі сторони праворадикальних рухів і української влади та нестабільність безпекової ситуації у нашій Державі", - наголосили у розвідці.

Це робиться для того, щоб значно погіршити імідж України в очах світової спільноти під час проведення конкурсу Євробачення-2017.

Нагадаємо, СБУ попереджали, що Росія найближчими тижнями планує провокації на території трьох областей України.