Росія планує провокації в Одесі на початку травня
Провокації хочуть влаштувати під приводом відзначення річниці вшанування жертв подій в Одесі у 2014 році (2 травня) та Дня перемоги (9 травня), - повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Таким чином під час акцій очікується, що зловмисники будуть провокувати сутички з патріотично налаштованими активістами та співробітниками правоохоронних органів. Тим часом російські новинні видання напишуть, що у південній частині України почав загострюватися міжнаціональний конфлікт.
"У цілому інформаційна кампанія підконтрольних Кремлю мас-медіа буде спрямована на нав’язування міжнародній спільноті переконань про утиски національних меншин в Україні зі сторони праворадикальних рухів і української влади та нестабільність безпекової ситуації у нашій Державі", - наголосили у розвідці.
Це робиться для того, щоб значно погіршити імідж України в очах світової спільноти під час проведення конкурсу Євробачення-2017.
Нагадаємо, СБУ попереджали, що Росія найближчими тижнями планує провокації на території трьох областей України.
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