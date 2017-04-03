Росія планує розмістити в Криму ще один полк зенітних ракет
В окупованому Криму планують розмістити зенітно-ракетний полк, який озброєний комплексами С-400 "Тріумф". "Він буде дислокований у західній частині півострова", - повідомляє видання "ТАСС".
За інформацією "ТАСС", переміщення другого полку, озброєного комплексами С-400, заплановано на другу половину 2017 р.
"Планується, що в 2018 р. бойовий склад обох полків буде збільшений за рахунок включення третього дивізіону", - повідомляє джерело видання.
Зазначимо, що наразі на окупованій території Автономної Республіки Крим розміщений один полк, на озброєнні якого знаходяться зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф". Він дислокується у Феодосії.
Нагадаємо, 2 березня Росія підняла по тривозі ряд з'єднань і військових частин, які дислокуються в Карачаєво-Черкесії, Чеченській республіці Дагестан і окупованому Криму.
Також Російський Військово-морський флот розгорне в Криму зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Бук".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків