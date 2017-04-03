Росія планує розмістити в Криму ще один полк зенітних ракет

Він буде розміщений у другій половині 2017 р. у західній частині півострова

У Міноборони Російської Федерації мають намір посилити угруповання військ в окупованому Криму.

В окупованому Криму планують розмістити зенітно-ракетний полк, який озброєний комплексами С-400 "Тріумф". "Він буде дислокований у західній частині півострова", - повідомляє видання "ТАСС".

За інформацією "ТАСС", переміщення другого полку, озброєного комплексами С-400, заплановано на другу половину 2017 р.

"Планується, що в 2018 р. бойовий склад обох полків буде збільшений за рахунок включення третього дивізіону", - повідомляє джерело видання.

Зазначимо, що наразі на окупованій території Автономної Республіки Крим розміщений один полк, на озброєнні якого знаходяться зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф". Він дислокується у Феодосії.

Нагадаємо, 2 березня Росія підняла по тривозі ряд з'єднань і військових частин, які дислокуються в Карачаєво-Черкесії, Чеченській республіці Дагестан і окупованому Криму.

Також Російський Військово-морський флот розгорне в Криму зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Бук".