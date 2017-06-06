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Росія по тривозі підняла в повітря Су-27 в Криму

Боєготовність льотчиків бойових винищувачів перевірив командувач військами ПВО РФ Олександр Дворніков в ході своєї робочої поїздки
Чергові пари винищувачів Су-27 Південного військового округу РФ були підняті в повітря по тривозі в анексованому Криму для перевірки бойової готовності.
Росія по тривозі підняла в повітря Су-27 в Криму Фото: ria.ru

"Чергові пари Су-27 авіаційного з'єднання 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу, дислокованого в республіці Крим, були підняті в повітря по тривозі", – сказав начальник прес-служби ПВО Вадим Астаф'єв, інформують РИА Новости.

Повідомляється, що боєготовність льотчиків бойових винищувачів перевірив командувач військами ПВО РФ Олександр Дворніков в ході своєї робочої поїздки.

Зазначено, що він також вивчив стан навчально-матеріальної бази, бойовий склад і озброєння винищувального авіаційних частин на захопленому росіянами аеродромі Бельбек.

Нагадаємо, що Росія провела в окупованому Криму військові навчання за участю вертольотів.

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