ПОЛІТИКА НОВИНИЧергові пари винищувачів Су-27 Південного військового округу РФ були підняті в повітря по тривозі в анексованому Криму для перевірки бойової готовності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія по тривозі підняла в повітря Су-27 в Криму
Боєготовність льотчиків бойових винищувачів перевірив командувач військами ПВО РФ Олександр Дворніков в ході своєї робочої поїздки
Фото: ria.ru
"Чергові пари Су-27 авіаційного з'єднання 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу, дислокованого в республіці Крим, були підняті в повітря по тривозі", – сказав начальник прес-служби ПВО Вадим Астаф'єв, інформують РИА Новости.
Повідомляється, що боєготовність льотчиків бойових винищувачів перевірив командувач військами ПВО РФ Олександр Дворніков в ході своєї робочої поїздки.
Зазначено, що він також вивчив стан навчально-матеріальної бази, бойовий склад і озброєння винищувального авіаційних частин на захопленому росіянами аеродромі Бельбек.
Нагадаємо, що Росія провела в окупованому Криму військові навчання за участю вертольотів.
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