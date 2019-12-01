Росія почала в окупованому Криму військові навчання
"Екіпажі самохідних артилерійських установок, розрахунки гаубичної артилерії і мінометних підрозділів відпрацьовують дії з підготовки артилерійських установок до бою та стрільби, складають нормативи з інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій", - повідомляється на сайті Міноборони РФ.
У російському відомстві заявили, що під час тренувань задіяли розрахунки безпілотних літальних апаратів, які "вдосконалюють свої навички з виявлення цілей і коригування вогню".
Також в рамках навчань окупанти провели тренування з надання допомоги аварійному кораблю, а льотчики Чорноморського флоту виконали польоти в складних погодних умовах в районі Криму.
Всього в російських навчаннях беруть участь понад 300 військовослужбовців та понад 20 одиниць техніки, у тому числі самохідні артилерійські установки "Нона-С", самохідні гаубиці "Гвоздика", а також міномети "Піднос" і "Сани", зробили висновок в прес-службі російського відомства.
Нагадаємо, 6 грудня в окупованому Росією Криму провели навчання з використанням ракетних комплексів "Бал".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?