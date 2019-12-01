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Росія почала в окупованому Криму військові навчання

У них беруть участь понад 300 військових і 20 одиниць техніки
В анексованому Криму Росія розпочала навчання артилерійських підрозділів Чорноморського флоту, в яких беруть участь понад 300 військовослужбовців та 20 одиниць техніки.
Росія почала в окупованому Криму військові навчання Фото: facebook.com/kommander.nord

"Екіпажі самохідних артилерійських установок, розрахунки гаубичної артилерії і мінометних підрозділів відпрацьовують дії з підготовки артилерійських установок до бою та стрільби, складають нормативи з інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій", - повідомляється на сайті Міноборони РФ.

У російському відомстві заявили, що під час тренувань задіяли розрахунки безпілотних літальних апаратів, які "вдосконалюють свої навички з виявлення цілей і коригування вогню".

Також в рамках навчань окупанти провели тренування з надання допомоги аварійному кораблю, а льотчики Чорноморського флоту виконали польоти в складних погодних умовах в районі Криму.

Всього в російських навчаннях беруть участь понад 300 військовослужбовців та понад 20 одиниць техніки, у тому числі самохідні артилерійські установки "Нона-С", самохідні гаубиці "Гвоздика", а також міномети "Піднос" і "Сани", зробили висновок в прес-службі російського відомства.

Нагадаємо, 6 грудня в окупованому Росією Криму провели навчання з використанням ракетних комплексів "Бал".

 
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12 01 2019 14:55
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