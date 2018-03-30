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Росія почала здійснювати дзеркальні заходи

Росія почала висилати європейських дипломатів
МЗС Росії у відповідь на висилку своїх дипломатів у зв'язку зі справою Скрипаля оголосила персонами нон грата італійських і нідерландських дипломатів.
Росія почала здійснювати дзеркальні заходи Фото: EPA/UPG

Посол Нідерландів в Москві Рене Джонс-Бос після відвідин МЗС РФ повідомила, що їй було оголошено про висилку двох дипломатів з Росії в якості відповіді на вжиті раніше королівством кроки, - повідомляє DW.

У той же день, МЗС Італії повідомило про вислання з Росії двох італійських диппрацівників.

Як повідомляє РБК, Росія також вишле одного співробітника дипмісії Латвії у відповідь на видворення одного російського дипломата.

МЗС Польщі підтвердило висилку з Москви чотирьох поляків (у відповідь на чотирьох росіян), фінський МЗС розповів про необхідність повернути до Гельсінкі одного дипломата (у відповідь на одного росіянина).

Відзначимо, що вже 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

Згодом повідомли, що Росія надасть дзеркальну відповідь країнам, які вислали її дипломатів через отруєння у Британії екс-розвідниа Сергія Скрипаля.
 
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