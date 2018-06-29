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Росія подала позов проти США до Світової організації торгівлі

Росія приєдналась до позову, який раніше ініціювали представники Євросоюзу, Канади, Мексики та Китаю
Міністерство економічного розвитку Росії подало позов проти США до Світової організації торгівлі через запроваджені адміністрацією Дональда Трампа мита на сталь та алюміній.
Росія подала позов проти США до Світової організації торгівлі Фото: nnm.me

Таким чином, Росія приєдналась до позову, який раніше ініціювали представники Євросоюзу, Канади, Мексики та Китаю.

"Причиною позову стали чисельні порушення правил СОТ, які зробили США, коли вводили свої мита", - заявив міністр економіки Росії Максим Орешкін, повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на прес-службу російського міністерства економіки.

Нагадаємо, штрафні мита Євросоюзу на деякі товари зі США набули чинності 22 червня як реакція на рішення Трампа запровадити мита на сталь і алюміній з Європи, Канади та Мексики.

Президент США 8 березня офіційно оголосив про запровадження 25% мита на імпорт сталі та 10% ввізного мита на алюміній. Для ЄС спершу було зроблено виняток, а згодом Трамп подовжив особливий режим для ЄС, Канади та Мексики до 1 червня. Однак з 1 червня мита для ЄС все ж були запроваджені.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що іншого вибору, окрім як почати суперечку зі США в рамках СОТ, у Євросоюзу не залишилося.

 

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29 06 2018 16:30
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