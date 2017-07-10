Росія погодилася на зустріч щодо долі затриманих українських прикордонників

Російська сторона погодилася на прикордонно-представницьку зустріч з приводу долі затриманих українських прикордонників.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

За його словами, зустріч повинна відбутися 9 жовтня і за її підсумками є надія розібратися в деталях того, що сталося з українськими прикордонниками, яких затримали росіяни.

"Російська сторона погодилася на прикордонно-представницьку зустріч, яка має відбутися 9 жовтня. Можливо, це допоможе нам врешті розібратися в тому, що сталося на кордоні кілька днів тому", – сказав Слободян.

Він зазначив, що подробиць затримання колег в українських прикордонників немає.

"Наскільки я розумію, їх тримають в управлінні ФСБ у Брянську. Про їхній стан невідомо, оскільки жодного контакту з ними немає", – сказав Слободян.

Він також зазначив, що є інформація про те, що мати одного із затриманих прикордонників намагалася отримати дозвіл на зустріч із сином, однак їй відмовили.

Нагадаємо, 4 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще о 20:00 напередодні.

Російська сторона підтвердила затримання двох українських прикордонників.

6 жовтня у Держприкордонслужбі України повідомили, що до затриманих не допускають українського консула.