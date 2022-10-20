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росія погрожує розірвати "зернову угоду"

Ольга
Матарикіна
Таке рішення може бути прийняте у відповідь на розслідування ООН щодо використання рф іранських дронів.
росія погрожує розірвати "зернову угоду"
Перший заступник постійного представника росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що у відповідь на розслідування ООН щодо використання росією іранських безпілотників москва може "переглянути співпрацю" з ООН, у тому числі не продовжити "зернову угоду".
 
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ТАСС.
 
Ця заява була зроблена за підсумками закритого засідання Ради безпеки ООН, під час якого було висунуто обвинувачення в постачаннях Іраном безпілотників росії. Полянський сказав, що росія поки що "не переконана" у необхідності продовження зернової угоди, і зазначив, що головним питанням залишається "експорт російських добрив та продовольства".
 
За словами Полянського, москва сподівається, що секретаріат і генсек ООН утримаються від участі в будь-яких розслідуваннях щодо іранських безпілотників, які російський дипломат назвав "незаконними", порушенням рішення Ради Безпеки ООН, виходом за межі технічного мандату ООН. Інакше росія перегляне співпрацю з ООН. "Ми цього не хочемо, але іншого вибору не буде", – сказав Полянський про серйозність загрози.
 
Напередодні Рада безпеки ООН провела засідання щодо використання росією безпілотників в Україні на прохання Сполучених Штатів, Франції та Великої Британії, які стверджують, що безпілотники, які москва використовує у війні з Україною, виготовлені в Ірані та передані росії порушуючи «ядерну» резолюцію 2015 року.
 
Офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик окремо заявив, що ООН, згідно з її політикою, завжди готова вивчити будь-яку інформацію та проаналізувати будь-які дані, надані державами-членами.
 
Цього тижня Україна запросила експертів ООН для перевірки збитих безпілотників. Двічі на рік Гутерреш звітує перед Радбезом про виконання резолюції 2015 року. Повідомляється, що інформацію про використання росією безпілотників в Україні, швидше за все, також буде включено до грудневого звіту генсека.
 
 
 
 
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20 10 2022 10:41
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