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Росія погрожує Україні діями, якщо торгова блокада ОРДЛО продовжиться

Північний сусід вважає, що Україна повинна вжити заходів, щоб припинити блокаду Донбасу
Представник РФ у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на сході Україні Борис Гризлов заявив, що Україна повинна вжити заходів, щоб припинити блокаду Донбасу.
Росія погрожує Україні діями, якщо торгова блокада ОРДЛО продовжиться

За його словами, у противному випадку можливі відповідні заходи проти України.

"Сьогодні, напередодні чергової зустрічі Контактної групи, я закликаю Київ вжити негайних дієвих заходів щодо припинення транспортної та економічної блокади Донбасу", - сказав Гризлов, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Ми спостерігаємо блокаду транспортного сполучення. Такі дії, які фактично спрямовані на економічну і соціальну ізоляцію, неминуче ведуть до відповідних заходів", - заявив Гризлов.

"Ми не можемо допустити гуманітарної та соціально-економічної катастрофи на територіях, населення яких перевищує населення низки європейських країн", - додав представник РФ у Тристоронній контактній групі.

Він також вказав на "Примітку 1" до Мінських угод, яка, за його словами, зобов'язує Україну надавати підтримку соціально-економічному розвитку Донбасу.

Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

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