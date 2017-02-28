Росія погрожує Україні діями, якщо торгова блокада ОРДЛО продовжиться

Північний сусід вважає, що Україна повинна вжити заходів, щоб припинити блокаду Донбасу

Представник РФ у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на сході Україні Борис Гризлов заявив, що Україна повинна вжити заходів, щоб припинити блокаду Донбасу.

За його словами, у противному випадку можливі відповідні заходи проти України.

"Сьогодні, напередодні чергової зустрічі Контактної групи, я закликаю Київ вжити негайних дієвих заходів щодо припинення транспортної та економічної блокади Донбасу", - сказав Гризлов, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Ми спостерігаємо блокаду транспортного сполучення. Такі дії, які фактично спрямовані на економічну і соціальну ізоляцію, неминуче ведуть до відповідних заходів", - заявив Гризлов.

"Ми не можемо допустити гуманітарної та соціально-економічної катастрофи на територіях, населення яких перевищує населення низки європейських країн", - додав представник РФ у Тристоронній контактній групі.

Він також вказав на "Примітку 1" до Мінських угод, яка, за його словами, зобов'язує Україну надавати підтримку соціально-економічному розвитку Донбасу.

Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.