Росія погрожує ватажкам "ДНР" усуненням, якщо вони втратять Ясинуватський плацдарм

Окрім того, за даними ГУР, у зв’язку з неукомплектованістю російсько-окупаційних військ Захарченко відправив на лінію фронту особисту охорону

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські куратори погрозами змушують ватажків терористичної організації "ДНР" до активізації бойових дій.

За даними української військової розвідки, вранці у п’ятницю, 3 лютого, в окупованому Харцизьку відбулася нарада за участю ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка, російських військових кураторів, а також представників Міністерства оборони РФ та Генштабу збройних сил РФ.

"Представник РФ в ультимативній формі попередив керівництво т.зв. “ДНР”, що у разі втрати контролю над Ясинуватським плацдармом вони будуть зміщені зі своїх посад", - говориться у повідомлені ГУР, опублікованому у Facebook.

Окрім того, за даними ГУР, у зв’язку з неукомплектованістю російсько-окупаційних військ (становить не більше 50%) ватажок "ДНР" Захарченко відправив на лінію фронту особисту охорону.

Зазначимо, представники так званого "Міністерства інформації ДНР" за участю російських радників спішно формують мобільні групи для "висвітлення результатів обстрілу українськими військами житлових кварталів Донецька".

Нагадаємо, цього тижня ситуація під Авдіївкою значно загострилась. Бойовики без перестанку порушували режим тиші. Жителі міста залишились без світла та частково без води. Українська сторона понесла великих втрат. Лише протягом минулої доби бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули 4 бійця ЗСУ, 17 отримали поранення.

Вчора ввечері проросійські колаборанти на Донбасі обстріляли з "Градів" мобільні центри надання гуманітарної допомоги населенню в Авдіївці.