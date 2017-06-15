Росія погрожує відповісти на нові санкції США

У міжнародному комітеті Ради Федерації РФ вважають позицію сенату США щодо санкцій не адекватною ані ситуації в світі, ані в двосторонніх відносинах.

Про це заявив глава міжнародного комітету Ради Федерації РФ Костянтин Косачов, пише РИА Новости.

Зокрема Косачов заявив про нібито неефективність санкцій.

"У наявності порочне коло, коли попередній крок, що не дав раніше "потрібного" результату, диктує необхідність наступного, більш жорсткого, але від цього не ефективнішого", - зазначив він.

Тим часом в комітеті планують дочекатися реакції президента США Дональда Трампа.

"Але якщо закон буде прийнятий, в будь-якому випадку, без відповіді ми це не залишимо", - підкреслив заступник голови комітету Володимир Джабаров.

Нагадаємо, напередодні Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

Передбачено також запровадження нових санкцій проти ключових елементів російської економіки - гірничодобувної промисловості, металургії, суднобудування і залізниць.

При цьому в документ внесено положення, які не дозволять президенту скасувати або пом'якшити санкції проти Росії без узгодження з Конгресом.