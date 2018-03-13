Росія погрожує заборонити роботу британських ЗМІ

Раніше у Великобританії заявили, що можуть переглянути умови роботи телеканалу Russia Today.

Британські засоби масової інформації не будуть працювати в Росії в разі введення Великобританією санкцій щодо телеканалу Russia Today у зв'язку зі "справою Скрипаля".

Про це повідомила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, - передає "Інтерфакс".

"Жоден британський засіб масової інформації в нашій країні не працюватиме, якщо вони закриють Russia Today", - сказала Захарова.

Роскомнагляд, у свою чергу, заявив, що прийме дзеркальні заходи щодо британських ЗМІ у разі, якщо Лондон позбавить ліцензії телеканал RT.

"У тому випадку, якщо британський регулятор позбавить ліцензії на мовлення у Великобританії російський телеканал RT, Роскомнадзор негайно вживе вичерпних дзеркальних заходів щодо британських ЗМІ, що працюють в російському медійному просторі", - наголошується в повідомленні голови Роскомнагляду Олександра Жарова на офіційному сайті відомства.

Раніше повідомлялося, що британський регулятор у сфері телерадіомовлення (Ofcom) у зв'язку з інцидентом з колишнім полковником ГРУ Сергієм Скрипалем не виключив можливості перегляду умов ліцензії, на підставі якої російський телеканал RT віщає на території Великобританії.

Ofcom поінформував у вівторок про те, що направив власнику ліцензій на мовлення RT у Великобританії попередження, в якому сказано: "Якщо в рамках британського розслідування (інциденту зі Скрипалем) з'ясується, що з боку російської держави стосовно Великобританії мало місце незаконне застосування сили, то ми будемо вважати доречним, в рамках виконуваних нами обов'язків, переконатися, чи функціонує RT чітко і у в відповідності з прийнятими нормами".

Раніше, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Вона повідомила, що обох росіян отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку раніше розробляла Росія.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла "належну" відповідь у разі підтвердження причетності Росії до отруєння колишнього російського розвідника та його дочки.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.