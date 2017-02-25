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Росія пообіцяла ветувати в ООН резолюцію про санкції проти Сирії

Заяву представника Росії вже різко розкритикували США
Росія заявила, що застосує право вето до проекту резолюції Ради безпеки ООН, який пропонує ввести санкції щодо влади Сирії за використання нею хімічної зброї проти цивільного населення.
Росія пообіцяла ветувати в ООН резолюцію про санкції проти Сирії Фото: zn.ua

За словами заступника постпреда РФ в ООН Володимира Сафронкова, Росія вважає, що резолюція суперечить принципу презумпції невинуватості, оскільки розслідування застосування хімічної зброї ще не завершено, - повідомляє "Радіо Свобода".

Він також стверджував, що на це розслідування про використання хімічної зброї в Сирії, яке здійснюють спільно ООН і Організація із заборони хімічної зброї, надають "неймовірний тиск", щоб змусити його дати "односторонній результат".

Цю заяву представника Росії вже різко розкритикували США.

Проект резолюції має на меті ввести санкції щодо 11 командувачів урядових військ Сирії і 10 урядових і пов'язаних з ними установ та юридичних осіб, причетних до розробки і виробництва хімічної зброї. Його можуть винести на голосування на наступному тижні.

Влада Сирії заперечує, що її війська застосували хімічну зброю.

Раніше повідомляли, що  Росія просить інші країни виділити мільярди доларів на відновлення зруйнованої Сирії.

Зазначимо, військові злочини Росії і режиму Асада в сирійському місті Алеппо описані на 70 сторінках звіту американського аналітичного центру.

 

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