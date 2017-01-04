Росія порушує права на пенсії жителів ОРДЛО, – Розенко

Люди з окупованих територій, які хочуть одержувати соціальні виплати, повинні переїхати на контрольовані українською владою території

Відповідальність за соціальну та гуманітарну катастрофу на територіях, не контрольованих українською владою, на думку віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка, лежить виключно на Росії та її спільниках-терористах.

Про це Розенко заявив в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

"Не Україна припинила виплату пенсій громадянам на окупованих територіях, а Росія, яка їх захопила. Повна відповідальність за соціальну та гуманітарну катастрофу на цих територіях лежить виключно на Росії та її спільниках-терористах", – сказав він.

За словами Розенка, розмови про те, що Україна відмовилася від своїх соціальних зобов'язань, не відповідають дійсності.

"Люди, що залишилися на неконтрольованих територіях, мають право на пенсійні виплати. Це право сьогодні порушується, але не Україною, а Росією", – наголосив віце-прем’єр-міністр.

Він пояснив, що люди з окупованих територій, котрі хочуть одержувати соціальні виплати, повинні переїхати на постійне місце проживання на контрольовані українською владою території.

"Так говорить українське законодавство. Тут ми можемо контролювати, хто одержує виплати, там – ні. У кого в руках опиниться банківська картка, на яку приходять соціальні виплати? Чи не будемо ми фінансувати тероризм у підсумку? Це абсолютно нормальна позиція, її підтримують і міжнародні організації, і представники інших країн", – підкреслив Розенко.

Він також зазначив, що після виконання Мінських угод і відновлення територіальної цілісності України люди, котрі перебувають зараз на тимчасово окупованих територіях, матимуть можливість відновити всі виплати з моменту їх припинення.

"Ці кошти акумулюються і, коли з'явиться реальна можливість, звичайно, їх виплатять", – додав віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Павло Розенко спростував чутки про те, що Україна буде вводити новий податок у рамках запровадження накопичувальної пенсійної системи.

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